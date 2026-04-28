Una serie de allanamientos ejecutados por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste (B.I.O.) en distintos puntos de Rivadavia terminó con tres personas aprehendidas, entre ellas un menor, el secuestro de armas de fuego, municiones, más de un kilo de cannabis y numerosos objetos presuntamente vinculados a hechos delictivos.

Hubo más de un kilo de cannabis secuestrado.

Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por hurto calificado, con intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación. La causa tuvo como damnificada a Ana Elizabeth Ríos.

Como resultado de los operativos, efectivos detuvieron en Barrio Cuyo a un adolescente de 17 años, quien fue trasladado al C.A.D., por disposición judicial.

En paralelo, también fueron aprehendidos dos mayores de edad de apellido Arrieta, de 38 años, y Ortiz, de 29, quienes quedaron vinculados a un legajo penal caratulado tenencia ilegítima de arma de fuego en dos hechos distintos, con intervención del ayudante fiscal Andrés Cerutti. Ambos fueron alojados en Comisaría 34ª.

En los allanamientos hubo secuestro de bicicletas balanzas, teléfonos celulares armas blancas y reflectores led.

Durante las medidas judiciales, los investigadores secuestraron una importante cantidad de armas y municiones. Entre los elementos incautados figuraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos cartuchos calibre 12/70, dos cartuchos 9x19, dos cartuchos 7.62 y un cartucho calibre 22.

También hallaron tres miras telescópicas para arma larga y dos pistolas con munición en condiciones de uso: una Browning gris con diez cartuchos en el cargador y una Bersa calibre 9x19 con trece cartuchos alojados en su cargador.

En uno de los domicilios allanados en Barrio Cuyo, además, secuestraron 1,013 kilogramos de planta de cannabis, por lo que se incorporaron actuaciones relacionadas con ese hallazgo.

Los teléfonos celulares secuestrados efrán sometidos a pericias informáticas, para conocer su contenido.

Los procedimientos también permitieron recuperar múltiples elementos que fueron incorporados como secuestros bajo el artículo 239 del Código Procesal Penal, al no poder acreditarse en ese momento su legítima procedencia.

Entre los objetos incautados figuraron tres bicicletas rodado 29 de marcas Randers, Taon y Nordic; dos teléfonos celulares Samsung Galaxy A11 y A12; dos notebooks del programa Conectar Igualdad; una tablet; un taladro SPP; una pistola de calor Black & Decker; tres reflectores LED marcas Sica y Candela, además de un reflector de alumbrado público.

La nómina de secuestros incluyó además tres balanzas digitales, un regulador de gas y una bomba de agua Walter Tech.

Las medidas se desarrollaron como parte de una investigación que buscó esclarecer hechos contra la propiedad y derivó además en actuaciones paralelas por tenencia ilegítima de armas y por el hallazgo de estupefacientes.

Con los tres aprehendidos a disposición de la Justicia, la pesquisa continuó para determinar la procedencia de los objetos secuestrados, establecer si guardaron relación con otros hechos denunciados y definir la situación procesal de los involucrados.