Un operativo de prevención realizado por personal de la División Comando Radioeléctrico Norte terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de plantas de cannabis, luego de una persecución iniciada cuando ambos intentaron escapar de un control policial en inmediaciones del predio Costanera Ferial.

El procedimiento ocurrió este 27 de abril, alrededor de las 16 horas, cuando efectivos que realizaban recorridas de prevención en el móvil H-11 observaron a dos sujetos caminando por calle Salta, al norte del predio Costanera.

Los sujetos fueron trasladados a Comisaría 17° donde quedaron vinculados a un expediente contravencional.

Según el parte policial, el móvil estaba a cargo del cabo primero Jorge Pinto, quien junto al personal interviniente intentó entrevistar a los dos hombres. Sin embargo, al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que terminó pocos metros después con la aprehensión de los sospechosos.

Una vez reducidos e identificados, los sujetos manifestaron ser Joel Cortez, de 30 años, domiciliado en el barrio 2 de Abril, y Luis Cortez, de 26 años, con domicilio en el mismo complejo habitacional de Chimbas.

De acuerdo con las actuaciones, ambos llevaban mochilas consigo y cuando los efectivos solicitaron exhibir el contenido reaccionaron ofuscados y se negaron inicialmente. En ese contexto, durante la inspección de una mochila azul que portaba Luis Cortez, los uniformados encontraron una bolsa de nylon negra que contenía plantas de marihuana.

Tras el hallazgo, personal actuante informó la novedad al CISEM y mantuvo comunicación con efectivos del Departamento Drogas Ilegales, desde donde dispusieron el traslado de los dos aprehendidos y del secuestro a sede de Comisaría 17ª.

Una vez en dependencia policial, se presentaron el oficial subinspector Maximiliano Navas y el sargento ayudante Daniel Vázquez, quienes recibieron el material secuestrado y avanzaron con el procedimiento específico sobre la sustancia vegetal hallada.

Como resultado de la intervención, ambos hombres quedaron vinculados al Expediente Contravencional N.º 864/26 por presunta infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, con intervención del Primer Juzgado de Faltas.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se originó en tareas preventivas y derivó en una causa contravencional tras el hallazgo del material vegetal, cuya naturaleza fue verificada por personal especializado.

El caso quedó bajo análisis de la autoridad judicial competente para definir los pasos procesales correspondientes respecto de los dos aprehendidos.