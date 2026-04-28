La confianza en el Gobierno nacional volvió a registrar una caída en abril de 2026 y acumuló su cuarto descenso consecutivo en lo que va del año. Así lo indicó el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

El informe reflejó una baja del 12,1% respecto de marzo, la contracción más pronunciada del año, por encima de las registradas en enero (-2,8%), febrero (-0,6%) y marzo (-3,5%). En términos interanuales, el indicador mostró una caída del 13,2% en comparación con abril de 2025.

Pese al descenso, el nivel actual se ubica por encima del registrado durante la gestión de Alberto Fernández en abril de 2022, cuando el índice marcó 1,44 puntos. En contraste, se mantiene levemente por debajo del valor observado en abril de 2018 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Desde diciembre de 2025, la caída acumulada alcanza el 17,9%, lo que posiciona el promedio de la gestión de Javier Milei en 2,42 puntos, el nivel más bajo desde el inicio de su mandato.

Los cinco componentes del índice registraron descensos en abril. El ítem Honestidad se mantuvo como el de mayor puntaje, con 2,50 puntos, aunque retrocedió 8,4%. En tanto, Capacidad cayó 2,0% y el indicador de Eficiencia mostró la mayor baja mensual, con una disminución del 21,4%, hasta 1,87 puntos.

Por su parte, la Evaluación general del gobierno descendió 17,2% y la Preocupación por el interés general cayó 13,9%, alcanzando sus valores más bajos en lo que va del año.

En el desglose por segmentos, el índice mostró caídas en hombres y mujeres, con una reducción de la brecha de género. Por edad, el grupo de 18 a 29 años registró una leve suba y lideró el ranking, mientras que el segmento de 30 a 49 años presentó la mayor contracción mensual.

A nivel geográfico, todas las regiones evidenciaron retrocesos. El interior del país mantuvo el valor más alto, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el Gran Buenos Aires registró el nivel más bajo dentro del área metropolitana.

El estudio fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril, sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades del país, con un margen de error de ±0,06 puntos.