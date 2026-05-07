Luego de una jornada marcada por las intensas ráfagas que azotaron a casi todo el territorio provincial, la Dirección de Protección Civil brindó el balance de daños. En diálogo con DIARIO HUARPE, Carlos Heredia detalló el panorama que dejó el fenómeno climático que comenzó el miércoles al mediodía y se extendió hasta las primeras horas de este jueves.

"En líneas generales, Bomberos de la Policía de San Juan ha tenido alrededor de 35 intervenciones, Bomberos Voluntarios otras 15 más. Han sido intervenciones en incendios, caída de árboles y tendido eléctrico", explicó el funcionario.

Un fenómeno persistente

Heredia destacó la intensidad y la duración del viento, que afectó de manera progresiva a diferentes departamentos. Según el funcionario, se trató de un viento con velocidades de 60 km por hora que abarcó a casi toda la provincia. "Desde este miércoles a la mañana en Calingasta hasta Iglesia y después se expandió por todo el territorio provincial, desplazando hacia el Valle de Tulum y lo que ha sido en la tarde y noche acá en la ciudad", precisó.

Pese a la magnitud de las ráfagas y la cantidad de focos ígneos, el director de Protección Civil llevó tranquilidad a la población al confirmar que no se registraron daños personales.

El saldo de los incendios

Al ser consultado sobre si hubo familias auxiliadas por el fuego, Heredia contó: "Exactamente, los incendios han sido pastizales, no hemos tenido viviendas ni personas afectadas. No hubo personas afectadas, solamente hubo daños de infraestructura, es decir, ha sido tendido eléctrico y árboles caídos, pero daño en viviendas o en personas no se han registrado".

Finalmente, el funcionario indicó que las zonas más afectadas por los incendios de pastizales fueron Rawson, Pocito y Rivadavia, aunque aclaró que los mismos "fueron sufocados a tiempo" gracias al trabajo coordinado de las distintas dotaciones de bomberos y las municipalidades.

El detalle de los daños por departamento

La intensidad del viento varió según la zona, obligando a los municipios a desplegar operativos especiales para garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer los servicios básicos.

Ullum: ráfagas de 100 km/h

Desde este municipio destacaron que "fue muy fuerte el zonda, sobre todo en la noche con ráfagas de 100 km/h según los cálculos de defensa civil". Las cuadrillas continúan trabajando en el despeje de ramas caídas. Si bien la mayoría del departamento recuperó el suministro, personal de Naturgy sigue trabajando en domicilios con dificultades técnicas.

Pocito: operativo intenso en zona norte y sur

En Pocito hubo un gran despliegue en todo el departamento para responder a la caída de árboles, ramas y postes. "Las cuadrillas de Obras Públicas concentran gran parte de las tareas en la zona norte, una de las más afectadas", señalaron desde la comuna. Además, personal de Desarrollo Humano realiza relevamientos en Carpintería, La Rinconada, Quinto Cuartel y Médano de Oro para asistir a familias afectadas por las ráfagas.

Iglesia: cortes de luz y viento constante

Protección Civil de Iglesia reportó que el viento llegó cerca de las 11 de la mañana con ráfagas constantes de entre 40 y 60 km/h. "Hemos tenido corte de luz toda la tarde, hasta las 18 horas que Naturgy pudo restablecer el sistema", explicaron. En este departamento no se registraron incendios, solo caída de árboles en vía pública en la zona sur y El Rodeo, sin afectar vehículos ni personas.

Rawson: árboles de gran porte e incendios

Desde prensa de Rawson manifestaron que la situación fue compleja desde el ingreso del viento. "Hemos tenido mucha caída de árboles de gran porte, tendidos eléctricos de media tensión y cuatro incendios, dos grandes y dos chicos", detallaron las autoridades locales. Los siniestros se concentraron en las zonas de calle Acha. Actualmente, las cuadrillas trabajan en el corte de un árbol de gran tamaño en las inmediaciones de Villa Krause.