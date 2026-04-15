Tras conocerse el dato de inflación de marzo, Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor suba de precios en América Latina, consolidándose en el segundo lugar del ranking regional, solo por detrás de Venezuela.

El índice mensual, que se ubicó en torno al 3,4%, ratifica la tendencia de los últimos meses y mantiene al país muy por encima del resto de las economías latinoamericanas, donde la mayoría registra variaciones inferiores al 1%.

La comparación regional muestra una fuerte brecha: mientras Argentina se mantiene con niveles elevados de inflación mensual, países como Brasil, Perú o Ecuador presentan incrementos mucho más bajos e incluso casos cercanos a la estabilidad de precios.

El liderazgo del ranking sigue en manos de Venezuela, que registra cifras de inflación considerablemente más altas, con variaciones mensuales de dos dígitos. En ese contexto, Argentina aparece como el segundo país con mayor inflación de la región, una posición que se repite en los últimos informes.

Además, el país continúa entre los pocos de América Latina que mantienen inflación de dos dígitos en términos interanuales, junto a Venezuela y, en menor medida, Bolivia, lo que refleja un escenario de mayor inestabilidad respecto al promedio regional.

El dato de marzo también marcó una continuidad en la presión sobre los precios, con aumentos impulsados por rubros como educación, transporte y alimentos, en un contexto atravesado por factores internos y externos que impactan en la economía.

De esta manera, pese a la desaceleración registrada en comparación con los niveles de 2024, Argentina sigue ocupando uno de los primeros puestos en el ranking inflacionario de América Latina, evidenciando que el desafío de estabilizar los precios continúa siendo uno de los principales problemas económicos del país.