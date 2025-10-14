Argentina registró 10 femicidios en cinco días

Durante un período crítico de cinco días, Argentina registró diez femicidios que conmovieron al territorio nacional. Los casos incluyeron el asesinato de Adriana Miriam Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos en Bahía Blanca; el doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba; el hallazgo sin vida de Milagros Bastos en una vivienda del centro cordobés; el descubrimiento del cuerpo de Daiana Mendieta en un aljibe en Entre Ríos; el femicidio de la bombera Sabina Silva en Río Negro; el hallazgo de Gabriela Barrios sin vida dentro de un pozo en Avía Terai, Chaco; el crimen de la enfermera Irene Medina en Misiones; y el femicidio de Ana Mabel Rodríguez en Virrey del Pino, quien fue asesinada a golpes por su pareja frente a sus hijos. La verificación de estos ocho casos, que involucran a diez víctimas, confirma la cifra reportada.

Paralelamente, a finales de septiembre se produjo un crimen de particular resonancia: el femicidio de tres jóvenes con signos de tortura en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Las víctimas fueron identificadas como Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez.

Esta seguidilla de casos se enmarca en un contexto estructural ya crítico. Según datos oficiales del Observatorio de Femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano", entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2025 se habían contabilizado 181 víctimas de violencia de género en el país. Las organizaciones feministas han señalado que, considerando el ritmo actual de crímenes, Argentina promedia extraoficialmente un femicidio cada 36 horas durante el presente año.

Lista de femicidios: