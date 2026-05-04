El pasado domingo quedará marcado como el día en que Andrea Kimi Antonelli destruyó las estadísticas en el Gran Premio de Miami. El joven talento de Mercedes no solo se llevó la victoria, sino que se convirtió en el primer corredor en ganar en este circuito saliendo desde la Pole Position.

Desde el año 2022, figuras como Charles Leclerc, Sergio Pérez y Max Verstappen en dos ocasiones habían fallado al intentar transformar esa posición de privilegio en un triunfo. Con este resultado, el italiano firma un arranque de temporada soñado con tres victorias consecutivas partiendo desde el primer lugar, estirando su ventaja a 20 puntos sobre George Russell.

La apuesta de Toto Wolff por el joven piloto ha dado frutos inmediatos. En una carrera donde Mercedes acertó con el undercut frente a Lando Norris, Antonelli demostró la madurez necesaria para soportar la presión de escuderías como McLaren, Red Bull y Ferrari.

Tras bajar del auto, el líder del campeonato mantuvo la calma y recordó que "el campeonato es largo y el margen actual no garantiza nada en el futuro inmediato". Esta mentalidad es lo que ha llevado a Mercedes a lo más alto de la clasificación con el nuevo motor del W16, logrando su mejor resultado histórico en Florida.