La Selección Argentina Sub 17 derrotó 3 a 1 a Ecuador y se clasificó a la final del Sudamericano de la categoría, donde buscará consagrarse campeona frente a Colombia.

El encuentro, correspondiente a las semifinales del torneo que se disputa en Paraguay, tuvo a la Albiceleste como protagonista en los momentos clave. Los goles fueron convertidos por Facundo Salinas, Juan Cruz Policella y Emiliano Barrionuevo.

El equipo conducido por Diego Placente logró imponerse con autoridad ante un rival que llegaba invicto al cruce, tras haber sido uno de los mejores de la fase de grupos.

Argentina abrió el marcador en el primer tiempo, pero Ecuador logró igualar en el complemento a través de un penal. Sin embargo, en el tramo final del partido, la Albiceleste mostró eficacia y liquidó el encuentro con dos goles que sellaron el 3 a 1 definitivo.

Con este resultado, el conjunto nacional accedió a la final del certamen, donde se enfrentará a Colombia, que en la otra semifinal goleó a Brasil.

El partido decisivo se disputará el domingo y definirá al campeón sudamericano de la categoría, en un torneo que además ya le permitió a Argentina asegurar su clasificación al Mundial Sub 17 que se jugará este año.

La Albiceleste buscará cerrar el campeonato con el título, tras una campaña sólida que la posicionó entre las mejores selecciones juveniles del continente.