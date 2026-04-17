San Juan continúa en estado de alerta ante la reiteración de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia, un fenómeno que generó preocupación en toda la comunidad educativa y es por eso que las escuelas amanecieron este viernes 17 de abril con presencia policial en sus ingresos y alrededores.

En ese contexto, el Colegio de Psicólogos de San Juan comunicó de manera oficial su preocupación, haciendo un llamado a cuidar la salud mental. A través de un comunicado, advirtieron que la circulación de este tipo de mensajes, en muchos casos impulsados por desafíos virales en redes sociales como TikTok, no solo pone en riesgo la seguridad, sino que también impacta de lleno en la salud mental de estudiantes, docentes y familias.

“Este tipo de acciones no son un juego”, señalaron los profesionales en el escrito, al remarcar que generan miedo, ansiedad, angustia e incertidumbre, alterando el clima escolar y el bienestar emocional colectivo, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Desde el Colegio también plantearon que quienes participan en estas conductas pueden estar atravesando dificultades emocionales, vinculadas a la búsqueda de pertenencia, reconocimiento o a la expresión de malestar de formas inadecuadas. Si bien aclararon que esto no justifica los hechos, subrayaron la necesidad de una intervención adulta desde una mirada preventiva y de cuidado.

En ese sentido, insistieron en que las amenazas, aun cuando no se concreten, deben ser tomadas con absoluta seriedad, activando los protocolos correspondientes para resguardar a toda la comunidad educativa.

El comunicado incluyó además recomendaciones para las familias, a quienes instaron a acompañar y supervisar el uso de redes sociales, generar espacios de diálogo y prestar atención a cambios de conducta como aislamiento, irritabilidad o angustia.

Para las instituciones educativas, en tanto, se destacó la importancia de priorizar la contención emocional, evitar la difusión de mensajes alarmistas y promover espacios de escucha dentro de las escuelas.

Finalmente, el Colegio de Psicólogos remarcó que educar también implica cuidar la salud mental, fomentar la responsabilidad digital y fortalecer los vínculos, en un contexto donde la prevención y el acompañamiento aparecen como herramientas clave frente a este tipo de situaciones.