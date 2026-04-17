La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió la comercialización de una serie de cosméticos infantiles en todo el país al detectar que no cuentan con los controles sanitarios obligatorios, lo que representa un potencial riesgo para la salud.

La medida, oficializada a través de distintas disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, alcanza principalmente a productos como brillos labiales, bálsamos y sets de maquillaje dirigidos al público infantil.

Entre las marcas afectadas se encuentran Miss Beety, Pola Ayir, Magic, Hold Morning y Magic Your Life, cuyos productos fueron retirados por carecer de inscripción sanitaria, un requisito clave para garantizar su calidad y seguridad.

Además, en otros operativos también se detectaron kits de maquillaje y cosméticos infantiles vinculados a marcas como Bebés Llorones, Disney Princesses, My Little Pony, Piku y Hello Kitty, entre otras, que tampoco contaban con la debida autorización.

Desde el organismo explicaron que, al no estar registrados, no es posible verificar si estos productos fueron elaborados bajo condiciones higiénicas adecuadas ni si contienen ingredientes permitidos por la normativa vigente.

En ese sentido, advirtieron que se trata de productos “ilegítimos”, cuyo origen muchas veces es desconocido, lo que impide asegurar su inocuidad para los usuarios, especialmente tratándose de niños.

Anmat dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional hasta tanto las empresas regularicen su situación y cumplan con los requisitos sanitarios correspondientes.

La medida se enmarca en una serie de controles que el organismo viene realizando sobre productos cosméticos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y evitar la circulación de artículos que no cumplan con las normas de seguridad vigentes.