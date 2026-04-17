Buscan a Elías Calderón, un menor de 15 años que desapareció en San Juan

La Policía de San Juan, en conjunto con diversas reparticiones de seguridad, ha iniciado un operativo de búsqueda intensiva para dar con el paradero de Elias Daniel Castro Calderón, un joven de 15 años que falta de su hogar. La denuncia fue radicada y se solicita la colaboración de toda la comunidad para obtener datos que ayuden a localizarlo.

Según informaron las fuentes oficiales, Elías es de nacionalidad argentina, tiene una estatura aproximada de 1,54 metros y pesa unos 60 kilogramos. Entre sus rasgos físicos se destaca su tez trigueña, contextura física mediana, cara redonda y cabello corto, lacio y de color rubio. Además, tiene ojos negros, nariz recta y boca grande.

Al momento de ser visto por última vez, el menor vestía una campera de color negro, pantalón largo del mismo color y zapatillas celestes con suela amarilla. También portaba una gorra negra con visera color bordeaux.

Desde la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad recordaron la importancia de la participación ciudadana en estos casos para lograr un desenlace positivo en el menor tiempo posible.

En caso de contar con cualquier tipo de información que permita establecer su ubicación, se ruega comunicarse de manera inmediata y anónima a la línea de emergencias 911 o dar aviso en la comisaría más cercana a su domicilio.