El Gobierno nacional aseguró que en las próximas semanas cancelará los $350.000 millones restantes de la deuda que el PAMI mantiene con prestadores de salud, en un intento por desactivar el conflicto con médicos, clínicas y otros servicios.

Según fuentes oficiales, los desembolsos ya comenzaron con transferencias por unos $150.000 millones y el objetivo es completar el pago total antes de mayo, para regularizar el flujo financiero del sistema.

La deuda total del organismo asciende a unos $500.000 millones, una cifra que generó fuertes reclamos del sector y derivó en medidas de fuerza, como paros de médicos y protestas por atrasos en los pagos.

Desde la Casa Rosada señalaron que la prioridad es restablecer la previsibilidad en el circuito de pagos y evitar una escalada del conflicto que pueda afectar la atención de millones de afiliados, en su mayoría jubilados.

El retraso en los pagos encendió alarmas en el sistema de salud, ya que clínicas, sanatorios, farmacias y profesionales dependen de esos fondos para sostener las prestaciones. En ese contexto, el conflicto se convirtió en uno de los focos más sensibles para el Gobierno.

En el oficialismo relativizan la gravedad estructural de la situación y sostienen que gran parte del monto corresponde a deuda corriente de corto plazo. Sin embargo, reconocen que la situación financiera del PAMI es delicada y que depende en gran medida de la asistencia estatal.

El envío de fondos por parte del Ministerio de Economía permitió iniciar una normalización parcial de los pagos, aunque el desafío ahora será sostener ese flujo para evitar nuevos reclamos del sector.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a cerrar el frente financiero en las próximas semanas y reducir la tensión con los prestadores, en medio de una crisis que expuso la fragilidad de uno de los sistemas de salud más importantes del país.