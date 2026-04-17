El piloto de Turismo Carretera Gastón Mazzacane fue procesado por la Justicia Federal de La Plata en el marco de una causa por evasión tributaria e insolvencia fiscal fraudulenta, en una investigación que apunta a una maniobra millonaria junto a su entorno familiar y empresarial.

La medida fue dispuesta por el juez Alejo Ramos Padilla y alcanza también a su padre, Hugo Mazzacane, presidente de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, además de otros empresarios vinculados al grupo económico.

Según la investigación, los imputados habrían desarrollado un esquema para ocultar ingresos y evitar el pago de impuestos mediante el uso de sociedades vinculadas, contabilidad paralela y operaciones en efectivo.

El expediente señala que el objetivo era generar una aparente insolvencia de la empresa principal, dificultando así el cobro de las obligaciones tributarias por parte del Estado.

Las maniobras investigadas incluyen ventas no registradas, desvío de fondos y transferencia de bienes hacia otras firmas del mismo grupo, en lo que la fiscalía considera un entramado diseñado para reducir la carga impositiva y vaciar patrimonialmente la empresa.

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la deuda bajo investigación supera los 5.500 millones de pesos y podría ascender a más de 8.000 millones si se incorporan nuevos períodos fiscales.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó irregularidades en los ejercicios fiscales entre 2021 y 2024. A partir de allí se realizaron allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable, dinero en efectivo y otros elementos clave para la investigación.

En total, el procesamiento alcanza a cinco empresarios y varias sociedades, entre ellas una distribuidora de bebidas que habría sido utilizada como eje de las maniobras investigadas.

El caso representa un fuerte impacto en el mundo del automovilismo argentino, ya que Mazzacane no solo compite como piloto, sino que también ocupa un rol dirigencial dentro de la estructura del Turismo Carretera. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas judiciales.