El clásico de Rawson y Desamparados ante Carpintería abren la fecha 12

El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol no da respiro y la duodécima fecha ya tiene todo confirmado para rodar la pelota. Con Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause mirando a todos desde lo más alto con 24 unidades, la programación del fin de semana promete modificar el termómetro de la tabla de posiciones.

El Víbora será el encargado de abrir el telón en el Barrio Patricias Sanjuaninas. El equipo puyutano recibirá en el Serpentario a Carpintería. Para este duelo fundamental, la casa madre del fútbol local designó a Gabriel Marconi como el juez principal.

Por su parte, el otro habitante de la cima, el Azul de Villa Krause, protagonizará uno de los duelos más atractivos de la jornada: el clásico ante Atlético Trinidad. En un choque que paraliza a Rawson, el encargado de impartir justicia será Rubén Fernández, en un partido que concentra todas las miradas por la histórica rivalidad y la punta en juego.

La agenda del sábado

La actividad fuerte de Primera División comenzará este sábado 18 de abril, con todos los encuentros programados para las 17 horas. Atenas será local de López Peláez, Juventud Zondina de Marquesado y Sportivo 9 de Julio de Defensroes de Argentinos.

Además, habrá un choque que captará la atención de todos los que pelean por la punta. San Lorenzo de Ullum recibe a Colón Junior, dos equipos que siguen de cerca a Sportivo Desamparados y Unión.

A su vez, Alianza intentará levantar cabeza ante Sarmiento. En tanto que Sportivo Rivadavia y Villa Ibáñez se medirán en La Bebida, en un duelo de necesitados.

El cierre dominical

Para el domingo 19 de abril, la acción de la máxima categoría se trasladará a la mañana sanjuanina, con el inicio del partido a las 11 horas. Sportivo Peñarol enfrentará a Minero, en su cancha.

Con 24 puntos cada uno, Desamparados y Unión saben que no tienen margen de error. El Apertura entra en su etapa de definiciones y cada silbatazo de Marconi y Fernández se sentirá con la presión de un campeonato que está al rojo vivo.