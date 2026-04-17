El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido mundialmente como el “cura DJ”, ya se encuentra en Buenos Aires y expresó su entusiasmo por el público argentino en la previa del espectáculo gratuito que brindará en Plaza de Mayo.

El evento, previsto para este sábado, estará dedicado al papa Francisco y promete convocar a una multitud. El propio Peixoto aseguró que espera un encuentro especial con los argentinos, a quienes invitó a participar con alegría y ganas de compartir la experiencia.

Durante una conferencia de prensa, el religioso destacó la influencia que tuvo el pontífice argentino en su camino personal y artístico. Explicó que el mensaje de Francisco lo impulsó a salir de lo tradicional y buscar nuevas formas de acercar la fe, incluso a través de la música electrónica.

El espectáculo combinará música electrónica con fragmentos de mensajes papales, en una propuesta que el sacerdote define como una experiencia espiritual y colectiva. Su objetivo es generar un espacio de encuentro, reflexión y celebración, especialmente orientado a las nuevas generaciones.

Peixoto también remarcó que la figura de Francisco marcó un antes y un después dentro de la Iglesia, al promover una institución más abierta e inclusiva. En ese sentido, aseguró que su propuesta artística busca continuar ese legado, acercando el mensaje religioso a distintos públicos.

El show en Plaza de Mayo se enmarca en un homenaje a un año de la muerte del Papa y será abierto y gratuito. Se espera una convocatoria masiva en el corazón de Buenos Aires, donde la música será el puente entre la fe y la cultura contemporánea.