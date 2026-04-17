Inauguraron pavimento en el Barrio Stotac y confirmaron un SUM y un playón deportivo

En un escenario nacional marcado por la paralización de la obra pública, el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Rivadavia enviaron un mensaje de previsibilidad económica al inaugurar la repavimentación de calles clave en el Barrio Stotac. El gobernador Marcelo Orrego y el intendente Sergio Miodowsky encabezaron el acto, destacando que la eficiencia en el gasto es la herramienta para no detener el progreso. Anunciaron la creación de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón deportivo.

La obra, que abarcó 8.500 metros cuadrados de asfalto en las arterias Illia y Espejo, no dependió de partidas externas, sino que se ejecutó mediante el fondo Fodere (Fondo de Desarrollo Regional). Este mecanismo se ha convertido en el pulmón financiero de los municipios sanjuaninos para dar respuesta a los pedidos vecinales sin quedar supeditados a los vaivenes de las arcas nacionales.

Para la gestión de Miodowsky, la clave fue la articulación directa con la Provincia. Esta sinergia permitió no solo recuperar la calzada dañada, sino también planificar nuevas inversiones. En medio del corte de cintas, el intendente redobló la apuesta y anunció la creación de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y un playón deportivo, obras que se financiarán bajo la misma lógica de administración responsable.

El evento mostró un fuerte respaldo al "modelo Rivadavia". Junto al Gobernador, estuvieron el vicegobernador Fabián Martín y la diputada nacional Nancy Picón, figuras centrales en la defensa de los recursos provinciales. También acompañaron los secretarios de Obras, Ariel Villavicencio, y de Ambiente, Federico Ríos, responsables de la pata técnica que permitió optimizar los costos de la repavimentación.

Con esta inauguración, San Juan busca diferenciarse del resto del país, demostrando que, mediante el uso estratégico de fondos específicos y la continuidad de las políticas de Estado, es posible sostener el ritmo de servicios y mejoras para la comunidad a pesar de la crisis.