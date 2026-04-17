La policía investiga las amenazas en escuelas y sostendrá el operativo preventivo

El Gobierno de San Juan activó un operativo preventivo en establecimientos educativos tras la aparición de mensajes intimidatorios vinculados a supuestas amenazas de tiroteo. Mientras se despliega presencia policial en escuelas, las autoridades confirmaron que la investigación está en marcha y que las medidas de seguridad se sostendrán durante toda la jornada.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó en Radio Amanecer que la situación es abordada con carácter de amenaza, independientemente de su origen. “Se está trabajando y se está manejando como una amenaza”, afirmó, al remarcar que no se descarta ninguna hipótesis.

Investigación en curso y análisis del origen

Uno de los ejes centrales es determinar quiénes están detrás de las pintadas detectadas en distintos establecimientos. Según indicó Delgado, las áreas correspondientes ya avanzan en esa tarea: “Se está trabajando en investigación”.

El funcionario señaló que los hechos deben analizarse con seriedad, incluso si luego se comprueba que se trató de una acción irresponsable. “Hay que darle la entidad de la importancia de que es una amenaza y actuar en consecuencia”, sostuvo.

Además, planteó que el fenómeno podría estar vinculado a dinámicas de viralización en entornos digitales. “Hay que trabajar sobre todas las hipótesis”, indicó, al mencionar antecedentes similares en otras provincias y la posible influencia de comunidades o contenidos que circulan en redes.

Operativo durante todo el día

En paralelo a la investigación, se implementó un operativo preventivo en escuelas donde aparecieron los mensajes, con presencia de efectivos policiales en los ingresos y móviles en las inmediaciones.

Delgado confirmó que el despliegue se mantendrá activo durante toda la jornada: “Esto va a continuar hasta que desde la Secretaría de Seguridad en forma conjunta con el Ministerio de Educación se determine cuándo vuelve a la normalidad”.

El operativo se concentra principalmente en los establecimientos afectados, aunque el sistema educativo en su conjunto fue puesto en alerta a través de comunicaciones oficiales.

Medidas preventivas y función policial

Los efectivos policiales cumplen una función preventiva en los accesos a las escuelas, sin intervención directa en el interior de los edificios. “Únicamente una acción preventiva”, aclaró Delgado, quien precisó que no están autorizados a revisar mochilas.

Ante cualquier situación sospechosa, el procedimiento prevé la intervención inmediata en coordinación con directivos y autoridades educativas.

Clases normales y llamado a la colaboración

A pesar del contexto, las autoridades insistieron en que la actividad escolar se desarrolla con normalidad. “Hoy día es un día normal de clases”, aseguró Delgado, al tiempo que buscó transmitir tranquilidad a la comunidad.

Sin embargo, reconoció que este tipo de situaciones genera impacto: “Tiene sus consecuencias negativas”, dijo en referencia a la preocupación de las familias y al ausentismo registrado en algunas escuelas.

En ese marco, el funcionario pidió la colaboración de toda la sociedad: “Todos estamos llamados a colaborar con la seguridad”, expresó, instando a informar cualquier hecho que pueda estar relacionado con estas amenazas.

Prevención y abordaje integral

El operativo se complementa con acciones de concientización en las aulas, donde se trabaja con estudiantes sobre el impacto de estos mensajes y el uso responsable de redes sociales.

El enfoque oficial combina investigación, prevención y trabajo conjunto entre organismos del Estado y la comunidad educativa, con el objetivo de sostener el normal funcionamiento de las escuelas y evitar la propagación de conductas que generen alarma.