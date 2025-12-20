El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó este sábado desde Foz de Iguazú, en la previa de la cumbre del Mercosur, que el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos “está prácticamente cerrado”, aunque aún restan aspectos logísticos como la definición de fechas y coordinación de agendas para su firma oficial.

Publicidad

Quirno señaló que ambos países han avanzado hasta una etapa decisiva de negociación, y que la firma podría concretarse pronto siempre que se establezcan los detalles finales de la agenda entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump. A pesar de ello, el funcionario destacó que Estados Unidos negocia simultáneamente con muchos otros países, lo que demanda tiempo para fijar la fecha exacta de la rúbrica.

La estrategia de profundizar la cooperación económica con Washington busca impulsar el comercio bilateral, con líneas que abarcan desde la reducción de aranceles y barreras comerciales hasta la protección de la propiedad intelectual y apertura a mercados agrícolas e industriales. El marco de entendimiento anunciado por ambos gobiernos pretende generar más oportunidades de exportación e inversión para empresas argentinas.

Publicidad

Según fuentes oficiales, la formalización del acuerdo podría ocurrir en las próximas semanas, una vez que se coordinen las agendas presidenciales y se completen los pasos protocolares de firma, marcando así un hito en la relación económica bilateral.

El anuncio del avance en las negociaciones ocurre en un contexto de intenso debate político y económico en Argentina, donde el Gobierno busca consolidar acuerdos comerciales amplios e incentivar la generación de inversiones y empleo, aunque el proyecto también enfrenta cuestionamientos de sectores industriales y gremiales preocupados por el impacto competidor de un mercado estadounidense más abierto.

Publicidad

La expectativa oficial es que el tratado facilite mayor intercambio comercial y fluidez de bienes y servicios, potenciando sectores exportadores (como el agroindustrial y manufacturero) y fortaleciendo la integración de Argentina en un contexto internacional cada vez más competitivo