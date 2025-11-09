Armas, motos, televisores y herramientas: el saldo de un allanamiento en Villa Hipódromo

Un amplio operativo de fuerzas de seguridad desarrollado en la zona de Villa Hipódromo culminó con la aprehensión de un individuo y el secuestro de dos armas de fuego en condiciones de ser utilizadas, junto a una serie de elementos sospechosos y una suma significativa de dinero en efectivo. El procedimiento fue realizado de manera coordinada por múltiples unidades policiales y fiscales.

Una de las armas secuestradas. FOTO: Gentileza

El intervenido fue identificado como Maico Nicolás Acosta, de 32 años de edad, quien fue detenido al encontrarse en la puerta de la vivienda allanada, donde, según los informes, protagonizó una agresión verbal contra el personal policial al momento de la intervención. En el interior de la propiedad se localizó a la propietaria del inmueble, Mónica Beatriz Páez, de 42 años, y a un menor de edad.

Los televisores que se encontraron. FOTO: Gentileza

Fue este último quien, según el parte oficial, se encontraba en posesión de las dos armas de fuego que fueron incautadas. Las mismas fueron entregadas de manera voluntaria a las autoridades. El arsenal secuestrado consiste en un revólver marca Bogal, calibre 22, y una pistola calibre 25 ACP. Ambos elementos fueron peritados y confirmados como aptos para el disparo.

Las herramientas que estaban en la casa. FOTO: Gentileza

Además del armamento, los efectivos procedieron al secuestro de diversos artículos de dudosa procedencia, entre los que se detallan televisores, computadoras y un lote de herramientas varias. Asimismo, se incautó una considerable cantidad de dinero en efectivo que se encontraba en el lugar.

El caso se encuentra ahora bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, que investiga los hechos en conjunto con la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia, dada la participación del menor de edad en el incidente. El operativo contó con la intervención del Grupo de Contención Departamental N°3, la Subcomisaría de Villa Hipódromo, el Departamento de Drogas Ilegales, la GERAS y el Departamento de Policía Científica.