Clint Eastwood se retira del cine definitivamente a los 96 años

La noticia que los fanáticos del cine nunca quisieron escuchar finalmente llegó. Clint Eastwood, una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, se retira definitivamente de la industria a sus 96 años. Aunque se pensaba que seguiría activo tras el estreno de la película Jurado número dos, su propia familia confirmó que ha llegado el momento de descansar.

El anuncio fue realizado de forma poco ceremoniosa por su hijo Kyle Eastwood en France Info, donde expresó que "guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una gran experiencia para mí".

Estas palabras fueron emitidas hace unos meses pero recién ahora cobran trascendencia pública. El director cumplió 96 años el pasado 31 de mayo y su entorno ha optado por la discreción respecto a los motivos exactos de su jubilación.

Existe la esperanza entre sus seguidores de que sea una decisión personal por ganas de descansar y no debido a complicaciones de salud, dado que siempre mantuvo un físico privilegiado fruto de pautas que siempre ha seguido de forma estricta.

Anteriormente, al ser consultado sobre por qué seguía dirigiendo con más de 90 años, el cineasta planteó la pregunta "No quiero pensar: ¿por qué se lo di a él?" para explicar su pasión por el trabajo.

A lo largo de su trayectoria, el artista cosechó cuatro premios Óscar y el respeto de millones de cinéfilos que han dejado 17 comentarios de agradecimiento en redes. Títulos como Un mundo perfecto o la trilogía del dólar, donde destaca La muerte tenía un precio y Por un puñado de dólares, forman parte de un legado inmenso que incluye más de 15 obras fundamentales como El jinete pálido o Medianoche en el jardín del bien y del mal.

La comunidad debate si su mayor brillo estuvo frente a las cámaras en roles de tipo duro como Harry el sucio o detrás de ellas en piezas incontestables como Sin perdón, Mystic River y Gran Torino. Lo innegable es que el último gran director del cine clásico se despide dejando una huella imposible de borrar en la historia del séptimo arte.