La misión Artemis II se prepara para uno de sus momentos más delicados el reingreso de la nave Orion a la Tierra, una etapa que pondrá a prueba tanto la tecnología como la seguridad de la tripulación. Si el plan de la NASA se mantiene, el proceso comenzará el viernes 10 de abril de 2026 a las 20:53, hora de la Argentina.

Durante esta fase, la cápsula deberá atravesar la atmósfera a velocidades cercanas a los 40.000 kilómetros por hora, lo que generará temperaturas extremas en el escudo térmico que pueden superar los 2.700 grados Celsius. Este proceso es considerado uno de los mayores desafíos técnicos de toda la misión.

El reingreso está diseñado bajo una maniobra conocida como “entrada en rebote”, que permite a la nave desacelerar en dos etapas al rebotar en la atmósfera antes de descender definitivamente. Esta técnica busca reducir el impacto térmico y las fuerzas sobre los astronautas.

Entre los principales riesgos se encuentran posibles fallas en el escudo térmico, errores en el ángulo de entrada o problemas en los sistemas de navegación, que podrían comprometer la integridad de la nave y la seguridad de la tripulación.

Cronograma del regreso de Artemis II en hora argentina

19:30: comienza la cobertura para el retorno a la Tierra. Se podrá ver en los canales oficiales de NASA (YouTube, Instagram y su web nasa.gov)

20:33: separación entre el módulo de tripulación y el módulo de servicio.

20:37: maniobra de maniobra de elevación del módulo de tripulación..

20:53: interfaz de entreda e inicio formal del ingreso en la atmósfera. Desde ese punto empieza a formarse plasma alrededor de la cápsula y la comunicación se bloquea temporalmente. Durante el descenso: se desprende la cubierta del compartimento delantero; luego se abren los paracaídas de frenado a 25.000 pies y, más tarde, el segundo ser de paracaídas.

21:07: splashdown en el Pacífico, frente a la costa de San Diego.

23:00: conferencia de prensa posterior al amerizaje desde el Johnson Space Center.

La misión, impulsada por NASA, no aterrizará en la Luna pero servirá como ensayo general para futuras misiones tripuladas, incluyendo el objetivo de volver a llevar humanos al satélite natural en los próximos años.

Artemis II representa así un paso clave en la nueva carrera espacial, donde cada fase, y especialmente el regreso,será determinante para el éxito del programa.