El riesgo país de Argentina registró una fuerte caída cercana al 10% y volvió a ubicarse en la zona de los 550 puntos básicos, consolidando una tendencia a la baja que refleja una mejora en la percepción de los mercados sobre la deuda soberana.

El indicador, elaborado por el banco JP Morgan, mide la diferencia entre la tasa que paga la deuda argentina y la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y funciona como una referencia clave del nivel de confianza internacional. Cuanto más bajo es, mejores son las condiciones para acceder al financiamiento.

La caída del riesgo país se da en un contexto de recuperación de los bonos argentinos en los mercados internacionales, lo que impulsa una compresión del indicador. En las últimas semanas, el índice venía mostrando volatilidad, incluso superando los 600 puntos, en parte por la tensión global y factores locales.

Sin embargo, el reciente descenso lo vuelve a acercar a niveles que no se veían de forma sostenida desde hace años, en línea con una tendencia que ya había llevado al indicador a perforar la barrera de los 500 puntos en los primeros meses del año.

Para el Gobierno, esta dinámica es clave, ya que una baja sostenida del riesgo país mejora las condiciones para un eventual regreso a los mercados internacionales de deuda y reduce el costo de financiamiento.

Aun así, los analistas advierten que el comportamiento del indicador seguirá atado tanto a variables internas como a factores externos, como el contexto internacional y la evolución de los mercados emergentes.