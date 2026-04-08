Cuál es el ejercicio clave después de los 60 para la movilidad

A partir de los 60 años, el equilibrio y la movilidad se vuelven aspectos centrales para mantener la autonomía y prevenir caídas. En ese contexto, especialistas destacan que prácticas como el yoga o el tai chi aparecen como ejercicios clave, ya que combinan movimientos suaves, control corporal y fortalecimiento muscular sin generar impacto.

Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde masa muscular, flexibilidad y coordinación, factores que incrementan el riesgo de caídas y lesiones. Por eso, no alcanza solo con caminar: se recomienda incorporar ejercicios específicos que trabajen el equilibrio y la estabilidad.

Estas disciplinas se caracterizan por movimientos lentos y controlados, acompañados por la respiración, lo que permite mejorar la postura, la coordinación y la confianza al desplazarse. Además, ayudan a fortalecer músculos clave sin sobrecargar las articulaciones.

Incluso organismos de salud remarcan que el entrenamiento del equilibrio es fundamental en adultos mayores, ya que permite mantenerse activo de forma segura y reducir significativamente el riesgo de caídas.

Entre los ejercicios más recomendados también se incluyen acciones simples como mantenerse en un pie, levantarse sin apoyo o caminar en línea recta, que pueden incorporarse en la rutina diaria para mejorar la estabilidad.

De esta manera, incorporar este tipo de prácticas no solo mejora la movilidad, sino que también contribuye a conservar la independencia y la calidad de vida en la adultez mayor, con rutinas accesibles y adaptables a cada persona.