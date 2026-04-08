La preocupación crece entre los padres de alumnos de las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de San Juan. En el programa Te Lo Tengo Que Decir de HUARPE TV, un padre autoconvocado (que prefirió resguardar su identidad por temor a represalias), expuso con crudeza el impacto de los paros docentes en la educación de sus hijos.

“Hay muchos niños en situación de repitencia porque los contenidos que debían recibir durante semanas se los dieron en un día, si es que se los dieron”, expresó. El padre también puso el foco en el impacto emocional: “El tema de la repitencia es muy duro. Cuando un niño repite es una situación muy difícil”.

Según relató, esta situación repercute directamente en el rendimiento académico: “Después los niños no rinden en los exámenes”. El problema, advierten, golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables. “Los papás que podemos le ponemos una maestra particular o ayudamos en casa, pero hay otros niños que no y así se van quedando”, señaló.

Incluso, aseguró que las propias escuelas estarían reconociendo la situación al implementar instancias extraordinarias: “Les están dando oportunidades extraordinarias, es una forma de admitir que no se están cumpliendo los contenidos”.

Paros, desorganización y falta de respuestas

La incertidumbre se profundiza con nuevos anuncios de medidas de fuerza. “La semana que viene han anunciado dos semanas de paro de nuevo y no hay nadie del otro lado”, cuestionó.

Además, describió el impacto cotidiano en las familias: “A veces hay que llevarlos igual porque algunos profesores no adhieren. Terminás llevándolo por 40 minutos o dos horas. Es una desorganización total”. Y agregó: “Salir a trabajar y ver que tu hijo se queda durmiendo porque no tiene clases es muy frustrante”.

Lejos de desinteresarse, los estudiantes manifiestan su deseo de asistir, generando aún más tensión entre relaciones familiares y escolares.

“Mi hijo quiere ir a la escuela. Los chicos la pasan bien, aprenden, hacen amigos… y con tanto paro se quedan frustrados como nosotros”, sostuvo.

Ese escenario incluso llevó a muchas familias a replantearse el futuro educativo de sus hijos: “He pensado en cambiarlo a un colegio privado, aunque me duele mucho porque soy exalumno y siempre creí que era lo mejor para ellos”.

600 padres organizados y posibles acciones legales

Frente a la falta de soluciones, los padres comenzaron a organizarse. “Somos 600 padres, cada uno tratando de hacer algo”, explicó.

Ya realizaron presentaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y la Defensoría del Pueblo de San Juan, además de gestiones con representantes políticos.

“Hemos enviado cartas, mails, hablamos con funcionarios, pero no tenemos respuestas concretas”, afirmó.

Entre las medidas en análisis, no descartan avanzar con la Justicia: “Queremos presentar un amparo, pero necesitamos asesoría legal. También evaluamos denuncias por incumplimiento de funciones”.

El conflicto, lejos de resolverse, suma tensión y deja en el centro del debate una preocupación urgente: el derecho a la educación de cientos de estudiantes sanjuaninos. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo. “Vamos a seguir en movimiento, hacer ruido y que esto no pase desapercibido porque claramente no nos están escuchando”, concluyó.