Allegra Cubero reveló la verdad de la pelea de sus padres tras su internación

Allegra Cubero decidió poner fin a las especulaciones sobre su familia tras ser dada de alta de una hospitalización por una reacción alérgica. La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido durante su estadía en la clínica de Nordelta y detallar el rol de sus padres.

Ante las versiones cruzadas sobre quién estuvo presente, la adolescente manifestó que "Estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Tanto mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo (mi mamá está con mi hermanito de 1 año con el cual tiene que quedarse y dormir)".

La joven se mostró indignada por los rumores que cuestionaban el tiempo que la modelo pasó en el centro médico. Sobre este punto, ella aseguró que "Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre, los dos por igual. Me parece cualquiera que estén diciendo bol*** sobre que mi mamá se quedó 5 minutos y demás. Eso es MENTIRA, mi mamá me acompañó un montón".

Allegra insistió en su defensa al señalar que "Me parece cualquiera que estén diciendo que mi mamá se quedó solo 5 minutos. Eso es MENTIRA, mi mamá me acompañó un montón".

Respecto a la publicación de Instagram que reavivó el conflicto familiar, la adolescente minimizó el hecho y respaldó el accionar de su madre. La menor consideró que "Ella simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuvo... no tiene nada de malo, no dijo nada malo pero como siempre, le buscan lo malo a todo".

Con sus 15 años recién cumplidos, expresó su dolor ante la constante exposición mediática afirmando que "No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosas. Tanto mamá como papá estuvieron siempre al lado mío. Yo me quedo tranquila de que aclaré cómo fueron las cosas".

Para finalizar su descargo, la joven se dirigió directamente a quienes difundieron versiones que no se ajustaban a la realidad. La hija del exjugador sentenció que "El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias".