Aseguran que el hermano de Silvina Luna armó un negocio con el documental

Netflix presentó oficialmente su grilla de lanzamientos argentinos para los próximos años, confirmando que la serie documental titulada Perfecta: La voz de Silvina Luna formará parte de su catálogo en 2027. El material audiovisual incluye registros que la modelo realizó personalmente durante su tratamiento médico, acompañados por testimonios de sus familiares y su círculo íntimo. No obstante, el anuncio despertó una fuerte controversia entre quienes fueron cercanos a la actriz.

En el programa televisivo A La Tarde, el periodista Santiago Sposato brindó detalles sobre la división interna que atraviesa el entorno de la ex Gran Hermano. El cronista señaló que "nos enteramos que hubo algunos allegados a Silvina Luna que no quisieron participar del documental. Hay algunas personas que consideran que esta idea, que empezó a grabar ella en vida, es un negocio del hermano". Esta postura es compartida por diversos sectores que "creen que es un negocio de hermano de Silvina Luna", lo que derivó en ausencias de peso en el proyecto.

La negativa de participar afectó directamente la lista de entrevistados, donde se destaca que figuras como Ximena Capristo y Gustavo Conti prefirieron no prestar su testimonio. Sposato explicó que "una persona muy allegada a Silvina Luna me contó que hubo situaciones que molestaron de parte de amigos del hermano de Silvina y otras personas que estuvieron con él y esto motivó a que más de una persona le haya dicho que no a Netflix para participar de este documental". A pesar de los rechazos, la plataforma publicó un anticipo con imágenes de Silvina hablando a cámara junto a su hermano Ezequiel.

Sobre la posible fecha para el debut de la serie, el periodista indicó que la producción "está barajando el 21 de junio, el día que ella cumpliría 47 años". Esta decisión se alinea con otras producciones de la empresa, como la de Moria Casán, que se verá en pantalla el 14 de agosto para coincidir con el cumpleaños de la artista.