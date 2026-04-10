¿Se deformó? El retoque estético que se hizo Gimena Accardi en la cara

Gimena Accardi compartió en sus redes sociales el tratamiento estético que se realizó para mejorar la firmeza de su piel a los cuarenta años. La actriz, que suele destacar por su belleza natural, bromeó en sus historias de Instagram preguntando "¿Quién te hizo la carita?" antes de explicar el procedimiento para estimular el colágeno.

La artista siempre se mostró a favor de técnicas no invasivas con láser, pero esta vez probó el Sculptra. Ella detalló que "Es un tratamiento bioestimulador inyectable suizo a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de colágeno".

El procedimiento fue realizado por el dermatólogo que la atiende hace más de doce años. Accardi dejó una recomendación para sus seguidores afirmando que "Yo amo estos tratamientos porque le tengo pánico a los rellenos. Siempre que se hagan este tipo de procedimientos procuren caer en manos de médicos especialistas que trabajen con productos de calidad".

Sobre la efectividad, comentó que "El Sculptra mejora la firmeza y el volumen de la piel de manera progresiva y duradera. Recién al mes y medio se empiezan a ver los resultados porque, al no ser un relleno inmediato, es el tiempo que lleva la producción natural de tu propio colágeno".

Durante la misma sesión, la actriz se realizó un tratamiento dúo de láser en los labios para dar volumen y brillo. Respecto a esta técnica, explicó que "Es una combinación de dos tecnologías láser para estimular el colágeno propio, dar volumen natural y mejorar la calidad y la tonalidad de la boca. Le da brillo, luminosidad y un volumen natural". Aunque mostró imágenes de su rostro tras la intervención, los resultados definitivos se notarán recién en un mes y medio.