Qué es el síndrome de Dress que mantiene internada a Floppy Tesouro

La modelo Floppy Tesouro debió ser internada este miércoles en el Sanatorio Otamendi tras desarrollar un cuadro poco frecuente y peligroso conocido como síndrome DRESS. Esta reacción, que implica eosinofilia y síntomas sistémicos por medicamentos, apareció durante su tratamiento para la neuralgia del trigémino.

La actriz detalló su situación a través de sus redes sociales, donde mencionó "me levanté con moretones, me levanté con erupción, con picazón. Me preocupa, me angustia". Este cuadro clínico se caracteriza por una respuesta inmunológica excesiva que puede afectar órganos internos como el hígado o los riñones, y suele manifestarse entre dos y ocho semanas después del inicio del tratamiento farmacológico.

Respecto a su estado actual, la famosa compartió "quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación DRESS (reacción alérgica fuerte)". La internación se decidió para mantener un control estricto sobre los síntomas que también incluyen fiebre persistente e inflamación facial.

En sus mensajes, la paciente dejó ver el impacto emocional de la situación al expresar "no veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo…" y agregó que se siente "estoy física y mentalmente agotada". Actualmente, el tratamiento médico implica la suspensión inmediata del fármaco causal y terapia de soporte para evitar complicaciones, dado que este síndrome tiene una mortalidad estimada del diez por ciento.