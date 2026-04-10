Blind boxes, peluches de Hello Kitty y Marvel, lo que traerá Miniso

En un momento en que el comercio minorista argentino busca reinventarse, un gigante asiático se prepara para sacudir el mercado. Miniso, la cadena fundada en 2013 en Guangzhou y que cotiza en las bolsas de Nueva York y Hong Kong, acaba de confirmar su desembarco oficial en el país con un plan ambicioso que generará entre 800 y 1.000 puestos de trabajo.

La noticia no es menor. La compañía reportó ventas globales por 2.450 millones de dólares durante 2025 y actualmente cuenta con más de 7.700 tiendas en todo el mundo. Argentina se convertirá así en el mercado número 113 de la marca.

Las primeras aperturas están previstas entre abril y junio de 2026, con dos ubicaciones ya confirmadas: un local en el shopping DOT y otro sobre la calle Florida, en el microcentro porteño. "Si desembarcás en el microcentro, Florida es el lugar para estar. Es una calle internacionalmente reconocida", explicó Carlos Jamardo, gerente de Marketing de Miniso Argentina, en diálogo con Ámbito.

El plan de expansión se desarrollará por etapas. Durante el primer año, la compañía se concentrará en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir del segundo año, comenzará la expansión progresiva hacia el interior del país, priorizando las principales plazas comerciales como Rosario, Córdoba y el norte argentino. La proyección para 2026 es tener alrededor de ocho tiendas operativas.

La compañía operará en locales de entre 200 y 600 metros cuadrados, ubicados en centros comerciales, avenidas peatonales de alto tránsito y eventualmente aeropuertos. También está prevista la apertura de tres o cuatro tiendas bandera con una estética diferencial, incluyendo un local de 600 metros cuadrados que será el primero de su tipo en toda América con el nuevo concepto de imagen de la marca.

El secreto del éxito: licencias, cajas sorpresa y rotación constante

El corazón del modelo Miniso está en la combinación de diseño, precio accesible y una rotación incesante de productos. Cada tienda ofrece alrededor de 5.000 artículos diferentes, con una renovación mensual de la oferta que mantiene la experiencia de compra siempre fresca.

El gran diferencial de la cadena es su capacidad para concentrar en un mismo lugar una enorme cantidad de productos con licencias oficiales de las franquicias más populares del mundo. Entre ellas se encuentran Harry Potter, Disney (incluyendo Toy Story, Stitch y Zootopia), Marvel, Barbie, Sanrio (Hello Kitty y Kawaii), Pokémon, BT21 y Peanuts (Snoopy). "Las licencias funcionan muy bien a nivel global y creemos que en Argentina también van a tener muy buena recepción", señaló Jamardo.

Uno de los productos más representativos de la marca son las blind boxes, cajas cerradas que contienen coleccionables de edición limitada cuyo contenido se descubre solo al abrirlas. Este formato combina el suspenso, la nostalgia y la pertenencia a una comunidad de coleccionistas. Según Forbes, a nivel global se vende una cada tres minutos solo en el Reino Unido, y en 2025 se superaron los 40 millones de unidades vendidas. En Argentina, este formato llegará acompañado de toda la dinámica de colección y gamificación que caracteriza a la marca.

Más allá de las licencias y las cajas sorpresa, Miniso ofrece una amplia variedad de categorías. En belleza y cuidado personal se pueden encontrar cosméticos, productos para el cuidado de la piel, fragancias y accesorios. Para el hogar hay decoración, textiles, organizadores y utensilios de cocina con diseño. También hay tecnología como auriculares, parlantes y cargadores; papelería y librería con cuadernos, agendas y lapiceras; juguetes y peluches de personajes con licencia; y hasta snacks y golosinas importadas con packaging atractivo.

Un fenómeno cultural que se viraliza en redes

Miniso no es simplemente una tienda de "cosas lindas y baratas". Su modelo de negocio está cuidadosamente diseñado para generar lo que los analistas llaman "consumo orientado por el interés": la experiencia de compra debe sentirse como entretenimiento. Por eso las tiendas son temáticas, con buena iluminación y un diseño pensado para ser fotografiado y compartido en redes sociales.

El público objetivo principal es la Generación Z y los millennials, aunque el atractivo es transversal. "El consumidor argentino es exigente, busca calidad y está acostumbrado a ciertos estándares, pero también necesita opciones accesibles", describió Jamardo.

En otros países, cada nueva apertura de Miniso convoca filas desde las primeras horas de la mañana. La combinación de precios accesibles, la cultura del coleccionismo que generan las blind boxes, el fandom organizado que comparte sus hallazgos en redes sociales y el FOMO (miedo a perderse algo) por la rotación constante de productos convirtieron a la cadena en un fenómeno global.

El operador detrás del desembarco

La llegada de Miniso a Argentina está liderada por Mini Hub, el operador regional que ya administra la marca en México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, España, Portugal e Israel. El conglomerado actualmente opera más de 500 tiendas y emplea a más de 6.000 personas. En el país, la operación se apoya en una alianza con un socio local con experiencia en el desarrollo de marcas internacionales.

En esta etapa inicial, todas las tiendas serán propias, sin franquicias. La compañía busca así controlar la experiencia de marca desde el primer día.

¿Vale la pena la espera?

Para los fanáticos del merchandising oficial de sus franquicias favoritas, la respuesta es sí. Miniso ofrece productos con licencia a precios significativamente más bajos que los de las tiendas oficiales de cada marca. Para los amantes del diseño y los objetos "kawaii", la tienda promete ser un paraíso. Y para los curiosos, una experiencia de compra que en otros países ya se volvió viral.

Las primeras puertas se abrirán entre abril y junio de 2026. La fiebre amarilla, negra y blanca, los colores de Miniso, está por llegar a la Argentina.