Aseguran que hombres en una combi las quisieron secuestrar, pero en la Policía no hay ninguna denuncia

En la mañana del martes y en la tarde del miércoles dos jóvenes sanjuaninas aseguraron en redes sociales que hombres en una combi blanca quisieron secuestrarlas. Los intentos de raptos ocurrieron en la zona capitalina de Concepción, según describieron en sus historias de Instagram, pero desde la Policía dos altas fuentes dijeron a DIARIO HUARPE que no se enteraron de ninguna denuncia sobre los hechos.

Segundo posteo. La joven contó lo que le pasó a este medio y pidió que no se revelara su identidad. Foto redes sociales.

Los posteos realizados por las chicas tomaron notoriedad entre los usuarios de redes sociales y se hicieron virales. DIARIO HUARPE habló con una de las denunciantes y contó que “venía de clases de canto cuando un hombre intentó meterla a una combi”, pero no pudo porque “ella se resistió”. Además había otra persona como testigo, lo que hizo que los supuestos raptores huyeran de la escena. La joven no hizo la denuncia porque quedó traumada por el hecho. “Mis padres priorizaron mi salud y la denuncia la vamos a hacer después”, dijo.

La chica pidió que no se revelara su identidad. Aparentemente, la quisieron secuestrar cerca de las 16 del miércoles en calle Santo Domingo antes de Avenida Rawson.

Primer posteo. El medio intentó hablar con su autora, pero no hubo respuesta. Foto redes sociales.

Pero su denuncia en Instagram no fue la primera. Anteriormente otra joven posteó que sufrió un hecho similar. Este medio se quiso comunicar con ella, pero no hubo respuesta. La mujer puso en su historia: "Hoy a las 10 de la mañana (del martes), casi me suben a una combi blanca, cerca de casa, por Avenida Rawson". "Me da impotencia no poder caminar y estar tranquilxs en la calle. Pero sí, hay mucha gente enferma dando vuelta. Cuidense mucho todxs y desconfíen de todxs", cerró.

Con respecto a estos hechos, dos altas fuentes de la Policía de San Juan señalaron que no se enteraron de ninguna denuncia realizada en comisaría o en la división de Seguridad Personal, situada en la Central de Policía. Esta sección de la fuerza se dedica a investigar este tipo de delitos como intentos de raptos o secuestros.