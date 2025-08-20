La Latin América Talent Cup, un campeonato que reúne a jóvenes promesas del motociclismo latinoamericano, celebrará su quinta y sexta fecha en el Circuito San Juan Villicum. El evento, que se desarrollará del 28 al 31 de agosto, contará con la participación de tres pilotos de la provincia: Facundo Mora, Juan Elías Mora y Santino Sabbattini.

Tras las primeras cuatro fechas disputadas, el campeonato es liderado por el sanjuanino Facundo Mora, quien acumula 95 puntos y viene de ganar las dos últimas carreras. El top 3 se completa con Santiago Gossa (85 puntos) y Andoni Domínguez (48 puntos). Los otros dos representantes de la provincia, Juan Elías Mora y Santino Sabbattini, se ubican en el cuarto y noveno lugar, respectivamente, con 45 y 29 puntos.

Publicidad

El campeonato inició su temporada en el autódromo de Termas de Río Hondo y continuó en el circuito chileno de Codegua.

Respecto a su preparación para la próxima cita, el líder del campeonato, Facundo Mora, indicó: “Nos preparamos muy bien física y psicológicamente. Estoy bastante motivado por el entrenamiento, tanto arriba de la moto como en el gimnasio. Contento y ansioso porque llegue el fin de semana de carrera en San Juan”.

Publicidad

Cómo asistir: entradas y acceso al público

Las entradas para presenciar la competencia tienen un costo de $10.000 y son válidas para todo el fin de semana, incluyendo acceso al paddock para que los presentes puedan estar cerca de los competidores y sus motocicletas.