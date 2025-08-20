La Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, dueño de HLB Pharma, laboratorio vinculado al fentanilo contaminado que provocó la muerte de decenas de personas. El procedimiento está a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Gendarmería.

Se llevaron a cabo diez allanamientos en laboratorios y domicilios de García Furfaro y de Laboratorios Ramallo, empresas investigadas por la producción del fármaco contaminado. Además, se investigan a otras personas vinculadas a las firmas, como Diego y Damián García, hermanos del titular de HLB, y a su madre, Nilda Furfaro, quien es accionista y vicepresidenta de la empresa.

Entre los allanamientos también se incluyeron a directores y técnicos de los laboratorios: Javier Tchukran, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano. En Laboratorios Ramallo, se allanaron los domicilios de su presidente Horacio Tallarico y del Director Suplente Rodolfo Labrusciano.

La causa, a cargo del juez Ernesto Kreplak, investiga la partida 31202 de fentanilo de HLB Pharma. Según los primeros estudios del Cuerpo Médico Forense, de 20 historias clínicas analizadas, al menos 12 pacientes empeoraron su estado tras recibir el medicamento contaminado. Aunque no se pudo establecer un “nexo causal directo” con la muerte, se constató que el fentanilo “constituye un factor agravante significativo de la condición clínica del paciente portador de un cuadro clínico complejo con múltiples comorbilidades y contribuyó al desenlace fatal”.

El informe también confirmó la presencia del fentanilo contaminado en la sangre de los pacientes, lo que refuerza la investigación sobre la responsabilidad de HLB Pharma y sus responsables.