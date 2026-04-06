Aseguran que Ian Lucas traicionó a Evangelina con una compañera de MasterChef

La complicidad entre los finalistas de MasterChef Celebrity traspasó la pantalla y se trasladó al mundo virtual. Tras el desenlace del certamen gastronómico, Ian Lucas y Sofía Gonet mantienen un vínculo estrecho que genera constantes reacciones entre sus seguidores. El intercambio de bromas y gestos en redes sociales aumentó la atención sobre la pareja de amigos, especialmente después de una reciente publicación.

En las últimas horas, Ian subió una historia a su cuenta de Instagram donde se lo ve abrazado y sonriente junto a la joven conocida como La Reini. La captura, que muestra una escena de total cercanía, se volvió viral rápidamente y reavivó las versiones de un posible noviazgo.

Este acercamiento tiene antecedentes que marcaron un quiebre en la percepción del público. Antes de la final del programa, el creador de contenido realizó una declaración que impactó en la audiencia cuando afirmó "si ganaba, se casaba con Sofía". A pesar del tono humorístico de la frase, la conexión entre ambos resultó evidente para los espectadores.

Poco tiempo después de aquel episodio, el joven redobló la apuesta y admitió que "le daría un beso a la Reini". Desde ese momento, las interacciones públicas y los comentarios cargados de picardía no se detuvieron.

Aunque los protagonistas no confirmaron formalmente un cambio en su relación, cada nueva aparición refuerza la idea de que el afecto nacido entre ollas y sartenes podría haber evolucionado hacia un vínculo diferente.