Un menor de edad fue detenido en Santa Fe luego de que se viralizaran amenazas de una presunta masacre escolar y se confirmara que tenía armas en su poder, en un caso que encendió la alarma en la comunidad educativa y derivó en un operativo policial inmediato.

La investigación comenzó tras la circulación de mensajes y publicaciones en redes sociales donde el adolescente hacía referencia a un posible ataque, lo que motivó la intervención urgente de las autoridades para identificarlo y evitar cualquier riesgo.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el menor contaba con armas, lo que agravó la situación y reforzó la decisión de detenerlo de manera preventiva mientras avanza la causa judicial.

El episodio ocurre en un contexto de alta sensibilidad en la provincia, luego del reciente tiroteo escolar que dejó una víctima fatal, lo que incrementó la preocupación por la circulación de mensajes violentos entre jóvenes.

Especialistas advierten sobre el impacto de este tipo de contenidos virales, que pueden amplificar conductas de riesgo o generar temor en la comunidad, especialmente cuando están asociados a hechos recientes de violencia.

Las autoridades destacaron la importancia de actuar ante cualquier amenaza difundida en redes y remarcaron la necesidad de reforzar los controles y la prevención para evitar situaciones que puedan derivar en hechos graves dentro del ámbito escolar.