Gran Hermano en picada, el bajo rating que obligó a adelantar su final

El inicio del mes de abril estuvo marcado por un descanso extenso que motivó el éxodo de muchos habitantes de la urbe hacia otros destinos. Este fenómeno impactó de manera directa en el encendido de la televisión abierta, donde diversas propuestas de la grilla sufrieron una disminución en sus promedios de audiencia habituales.

En este contexto, Gran Hermano Generación Dorada registró una media general de 12 puntos, una cifra que coincide con el rendimiento estándar del programa. Habitualmente, el ciclo oscila entre las 11 y las 14 unidades, con picos extraordinarios como el ocurrido el martes 31 de marzo, jornada en la que el partido de la Selección Argentina le dejó una base de 18 puntos.

A pesar de que circulan versiones sobre una supuesta inquietud en las oficinas de Telefe por el desempeño del formato, las estadísticas confirman que la competencia sigue siendo la opción preferida del público. Cada emisión se posiciona en lo más alto del podio de los contenidos más vistos, superando con amplitud a los programas de otros canales.

Sin embargo, la semana pasada trascendió que la emisora optó por modificar el calendario del certamen. Aunque el reality lidera la TV abierta, existen jornadas donde la medición cae a los 10 puntos, una cifra considerada crítica para el segmento del prime time. Esta situación habría impulsado la decisión de adelantar la clausura del show.

Originalmente, el desenlace de la competencia estaba previsto para el cierre del mes de agosto. No obstante, el plan actual consistiría en trasladar la gala final al mes de julio. Este movimiento estratégico permitiría liberar la pantalla para el lanzamiento de una nueva temporada de Masterchef Celebrity.