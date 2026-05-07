Robertito Funes Ugarte "le tiró los perros" a Martín Menem en vivo

Robertito Funes Ugarte protagonizó un episodio que rápidamente se volvió viral durante su programa de streaming. En el ciclo Tarde de Rosca emitido por La Casa Stream, el periodista recibió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y no escatimó en cumplidos hacia su figura. No es la primera vez que el conductor destaca al dirigente libertario, pero en esta ocasión los halagos sorprendieron a todos los presentes.

El clima del encuentro se volvió llamativo cuando el comunicador puso el foco en la rutina física del funcionario riojano. Robertito lanzó la pregunta "¿Cuántas horas al día entrenás? Porque es increíble, hacés el remo ahí, una cosa increíble" mientras el invitado intentaba mantener la compostura. El periodista continuó con su relato sobre el impacto que genera la imagen de Menem y aseguró que "La semana pasada estábamos como, nos agarró el infarto a todos". Ante la insistencia, el diputado admitió con timidez "Me da vergüenza".

Lejos de detenerse, Funes Ugarte exclamó "¡Ay Martín, por Dios! ¡Me va a dar algo!" generando carcajadas en el estudio. Sin filtros, el conductor lo consultó directamente "¿Te crees lindo? ¿Sabes que sos un tipo guapo, interesante?". Menem buscó salir del incómodo momento con una respuesta enfocada en su labor cotidiana al decir "Sé que le pongo mucha garra a todo lo que hago".

Sobre el final de la entrevista, el periodista también quiso indagar en la vida sentimental del político comentándole "Vos sabés que tenés gran levante con las mujeres. No sé si estás casado, estás soltero". Finalmente, el legislador aclaró su situación personal confirmando que "Estoy en pareja hace casi tres años". El recorte del programa inundó las plataformas digitales como X, Instagram y TikTok con miles de reacciones y memes por parte de los usuarios.