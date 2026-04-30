El Gobierno nacional oficializó un aumento promedio del 5,6% en las tarifas de gas que comenzará a regir desde el 1° de mayo en todo el país. La medida fue establecida a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y se aplicará a todas las distribuidoras.

El incremento llega en el inicio de la temporada de mayor consumo por las bajas temperaturas y se enmarca en el esquema de segmentación tarifaria y reducción de subsidios energéticos vigente desde comienzos de año.

Según lo dispuesto, las nuevas facturas deberán incorporar el Precio Anual Uniforme (PAU), además de contemplar las bonificaciones del régimen de subsidios focalizados para los usuarios que aún reciben asistencia estatal. En cambio, quienes no cuentan con subsidios verán reflejado el costo pleno del servicio.

El ajuste también incluye la aplicación de la revisión quinquenal tarifaria, junto con mecanismos de actualización por diferencias acumuladas en los costos del sistema, lo que forma parte de un esquema de aumentos mensuales previsto hasta 2030.

En cuanto al impacto concreto, los valores finales dependerán de la categoría de consumo y la región. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, las facturas para usuarios sin subsidios pueden variar desde montos bajos en categorías iniciales hasta cifras significativamente más altas en niveles de consumo elevado.

La medida se inscribe en la política oficial de recomposición tarifaria que busca reducir el gasto público en subsidios y trasladar progresivamente los costos reales del servicio a los usuarios, con impacto directo en hogares y empresas de todo el país.