Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fue el fundador y máximo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México y el mundo, hasta que fue abatido este 22 de febrero de 2026 durante un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Oriundo de la región de Aguililla, en el estado de Michoacán, El Mencho nació en 1966 y comenzó su vida criminal tras un paso por Estados Unidos donde fue detenido por tráfico de drogas y posteriormente deportado a México.

Su carrera delincuencial lo llevó primero al Cártel del Milenio y, tras divisiones internas, a fundar el CJNG junto con aliados. Bajo su mando, el CJNG desplazó a otros grupos para convertirse en una de las organizaciones narcotraficantes más influyentes y temidas del país, con presencia en múltiples estados mexicanos y redes de tráfico de fentanilo, marihuana y otras drogas.

El Mencho también fue considerado uno de los criminales más buscados por las autoridades de los Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, catalogado en algún momento como objetivo prioritario de las agencias de seguridad estadounidenses.

La trayectoria de El Mencho estuvo marcada por una violencia extrema, con emboscadas a fuerzas de seguridad, atentados y enfrentamientos directos con el Estado y grupos rivales. Su organización fue considerada una de las más estructuradas, con capacidad militar propia, fabricación de armamento y acciones que desafiaron a las fuerzas del orden.

Su muerte desató una ola de violencia en diversas regiones de México, con narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo en Jalisco, que reflejan el impacto que su figura tuvo sobre el mapa del crimen organizado en el país.

El abatimiento de El Mencho representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en la historia reciente de México, aunque especialistas advierten que la posible reorganización del CJNG podría plantear nuevos desafíos para la seguridad nacional en los próximos meses.