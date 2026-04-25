El auto de Fórmula 1 que conducirá Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires fue presentado oficialmente y generó gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo. Se trata de un monoplaza que el piloto argentino utilizará en el road show que se desarrollará en el barrio porteño de Palermo, donde girará ante el público en un circuito urbano especialmente armado.

El vehículo elegido es un Lotus E20 de la temporada 2012, adaptado con los colores actuales del equipo Alpine. Este modelo, previo a la era híbrida de la Fórmula 1, está equipado con un motor Renault V8 de 2.4 litros, capaz de alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos.

La exhibición se realizará el 26 de abril sobre un trazado urbano en la zona de Palermo, delimitado por las avenidas Libertador y Sarmiento, y contará con diferentes actividades para el público, en lo que será una jornada pensada para acercar la Fórmula 1 a los fanáticos argentinos.

El evento tendrá un fuerte valor simbólico, ya que permitirá ver a un piloto argentino al mando de un Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, algo que no ocurre habitualmente y que se vincula con el objetivo de volver a posicionar al país dentro del calendario internacional del automovilismo.

Para Colapinto, actual piloto vinculado a la escudería Alpine, será una experiencia especial correr ante su público, en un contexto que combina espectáculo, tecnología y la pasión histórica de la Argentina por la máxima categoría del automovilismo.