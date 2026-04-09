Boca Juniors se encuentra actualmente relegado en la tabla de clasificación rumbo al Mundial de Clubes 2029 y, por ahora, está lejos de los puestos que otorgan un boleto al torneo.

El equipo suma apenas 3 puntos en el ranking de la Conmebol, muy por detrás de los líderes, debido a que no participó en la Copa Libertadores 2025 y recién volvió a competir en 2026.

En contraste, clubes como Palmeiras, Flamengo y Liga de Quito encabezan la tabla con una amplia ventaja, seguidos por equipos argentinos como Racing y Estudiantes, que vienen sumando de manera sostenida en las últimas ediciones del torneo continental.

El sistema de clasificación contempla dos caminos: ganar la Copa Libertadores entre 2025 y 2028 o ubicarse entre los mejores del ranking Conmebol, que otorga dos plazas adicionales.

En ese contexto, Boca tiene por delante una oportunidad clave. Su regreso a la Libertadores le permitió empezar a sumar puntos automáticamente y le abre la puerta a escalar posiciones si logra avanzar a instancias decisivas del certamen.

Cada victoria y cada fase superada otorgan unidades, por lo que una buena campaña podría acercarlo rápidamente al pelotón de equipos que hoy pelean por la clasificación.

Además, hay un factor que juega a favor del Xeneize: algunos rivales directos no disputarán determinadas ediciones de la Copa, lo que le permitiría descontar distancia si logra aprovechar su participación internacional.

Por ahora, el panorama es claro: Boca está en carrera, pero necesita sumar fuerte en las próximas Libertadores para meterse en la pelea real por un lugar en el Mundial de Clubes 2029.