Leonardo Balerdi nació el 26 de enero de 1999 en Villa Mercedes, San Luis. Su camino en el fútbol comenzó en Sportivo Pueyrredón, pero a los 14 años se mudó para integrarse a las inferiores de Boca Juniors en 2013. Aunque en sus comienzos se desempeñaba como mediocampista central, su porte de 1,87 metros y su capacidad de lectura lo llevaron a transformarse en defensor central.

Su etapa en el club de la Ribera tuvo un ascenso constante hasta su debut en 2018. A pesar de jugar pocos partidos, su proyección captó la atención del Borussia Dortmund, que lo compró en enero de 2019 mediante una transferencia millonaria.

La falta de continuidad en Alemania lo llevó a buscar nuevos horizontes en 2020, cuando llegó a préstamo al Olympique de Marsella. En Francia encontró la estabilidad necesaria, superó los 190 partidos, renovó su contrato hasta 2028 y se convirtió en el capitán del equipo.

La trayectoria de Balerdi en el seleccionado nacional está marcada por un momento clave ocurrido tras el Mundial de Rusia 2018. En aquel entonces, Lionel Scaloni y Pablo Aimar lideraron al equipo Sub 20 que se coronó campeón en el Torneo de L Alcudia.

Balerdi fue una de las figuras de ese plantel junto a futbolistas como Gastón Ávila, Facundo Mura, Agustín Almendra, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Facundo Colidio y Adolfo Gaich. A los 27 años, el defensor logró cristalizar aquel inicio prometedor al ser incluido en la lista de 26 convocados para el Mundial 2026.

Tras imponerse en la consideración técnica sobre Marcos Senesi, Balerdi se convirtió en el único jugador de aquella camada de L Alcudia que viajará a la Copa del Mundo. Este debut ecuménico representa la consolidación definitiva de un futbolista que acompañó al entrenador desde sus primeros pasos en el banco argentino.