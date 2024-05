Sin rodeos, Marcelo Mena, secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (Asijemin), afirmó que “Josemaría no va a arrancar en el corto plazo en San Juan”. La afirmación del gremialista minero se sustenta en que “observo que los gerentes y autoridades de la empresa están disociados de la realidad”. Así de contundente fue lo expresado por el sindicalista en la nota que brindó al Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV en el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

Mena afirmó que “estamos en tiempos de mucha especulación respecto a Josemaría y la verdad que es lo peor que nos puede pasar, ya que está claro que no va a arrancar en el corto plazo”. El sindicalista expresó que “esta aseveración la hago porque tengo charlas con los gerentes y autoridades dónde queda a la vista que están muy disociados de la realidad de la comunidad en la que está el proyecto y también del contexto provincial”.

Para el secretario general de Asijemin, “San Juan no está disociado del contexto internacional que prevalece y no tiene el peso específico para determinar si un proyecto arranca o no, a pesar de esto cada tanto vemos que le dan un impulso que genera expectativa en los sanjuaninos, pero que finalmente está lejos de que ocurra”.

El gremialista, que representa al personal jerárquico minero, agregó que “pasa el tiempo y la fecha de arranque se pospone, por eso es que advierto que Josemaría no va a iniciar con su actividad gruesa en el corto plazo, a pesar de que mi deseo es que si ocurra”. Para Mena, los que están más avanzados son Los Azules y Filo del Sol debido a que “están dando pasos firmes con iniciativa en todos los sentidos, cuestión que en Josemaría no se ve”.

¿Cuánto gana un minero de San Juan comparado con otros países?

El secretario general del Sindicato Jerárquico Minero, Marcelo Mena, advirtió que un trabajador de San Juan gana “menos de la mitad de lo que se paga en países de primer mundo”.

Mena contó que “un supervisor senior en San Juan gana US$4.000, mientras que en Estados Unidos o Canadá ante la misma función se paga hasta US$12.000”. Además, dijo que “la diferencia es que en los países del Norte la legislación laboral es mucho más fuerte que la de San Juan e incluso tienen presiones impositivas más fuertes que las nuestras”, y acaró que “esto lo sabemos porque en las ferias mineras nos reunimos con representantes de los trabajadores y nos cuentan al detalle la realidad de lo que ocurre en aquellos países”.

Mena también dijo que “de la región, en el país que menos se paga es en Perú, mientras que Chile es el que mejor paga. Argentina está en medio”.

Textuales

Marcelo Mena / Secretario general del Sindicato Jerárquico Minero