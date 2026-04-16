Una amenaza de tiroteo en el colegio de la Universidad Católica de Cuyo en San Juan generó alarma luego de que apareciera un mensaje en uno de los baños del establecimiento advirtiendo un ataque para el viernes 17 de abril.

El hecho ocurrió en el Colegio Monseñor Audino y Olmos, donde el mensaje fue escrito el jueves 16 de abril. El texto, hallado en un sanitario de la institución, contenía una amenaza directa dirigida a los alumnos.

El contenido decía: "Harta de que se burlen de mí. Mañana los mato a todos", junto a la indicación de la fecha en la que se concretaría la advertencia. La situación generó preocupación dentro de la comunidad educativa.

Contexto reciente

El episodio se da en un contexto de hechos recientes que aumentaron la sensibilidad frente a situaciones de violencia. En los últimos días se registraron tiroteos en Santa Fe y Mendoza, lo que profundizó la preocupación en distintos ámbitos.

En San Juan, además, se conoció recientemente un caso en el que un alumno fue detectado con un arma de balines en una institución educativa del departamento Pocito.

Alcance del hecho

Por el momento, lo que se conoce es la existencia del mensaje y su contenido, sin que trascendieran detalles adicionales sobre su autoría o posibles medidas adoptadas a partir del hallazgo.

La situación mantiene en alerta a la comunidad vinculada al establecimiento, a la espera de información oficial sobre el caso.