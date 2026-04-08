Un colectivo que transportaba hinchas de Boca Juniors fue atacado a piedrazos cuando salía de Chile, en un episodio que generó alarma pero que, afortunadamente, no dejó personas heridas.

El ataque ocurrió mientras el vehículo emprendía el regreso hacia Argentina, cuando desconocidos comenzaron a arrojar piedras contra el colectivo, provocando daños materiales en ventanillas y la estructura del micro.

Según relataron testigos, el episodio fue repentino y obligó al conductor a continuar la marcha sin detenerse para evitar una situación de mayor riesgo. A pesar de la violencia del ataque, ninguno de los pasajeros resultó lesionado.

El hecho vuelve a poner en discusión la seguridad en los traslados de hinchas en el exterior, especialmente en contextos de competencia internacional, donde suelen registrarse episodios de violencia.

Hasta el momento, no se informaron detenciones vinculadas al ataque, y las autoridades analizan lo ocurrido para determinar responsabilidades.