Mientras continúa la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado pasado en Córdoba, el abogado de su madre brindó declaraciones que llevaron algo de esperanza a la familia. Carlos Nayi aseguró que existen elementos en la investigación que permiten mantener un “cauto optimismo” sobre el estado de la menor.

“Agostina no está fuera del país. De acuerdo a la prueba, estaría en Córdoba. Y, hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida”, afirmó el letrado durante una conferencia de prensa realizada este miércoles. Sus palabras se dieron en medio del amplio operativo que encabezan la Policía provincial y la Justicia cordobesa para intentar encontrar a la adolescente.

La joven fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando salió de la casa de su madre y abordó un remís rumbo a barrio Cofico. Según declaró el conductor del vehículo, Agostina parecía tener confianza con el hombre que la esperaba al llegar al destino. Ese hombre es Claudio Barrelier, de 33 años, actualmente detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad.

En paralelo, la causa sumó nuevas pruebas y versiones cruzadas. El abogado defensor del imputado sostuvo que Barrelier negó que Agostina haya ingresado a su domicilio y aseguró que la menor que aparece en un video difundido públicamente “es su hija” y no la adolescente desaparecida.

Además, el acusado ratificó ante la fiscalía la existencia de un supuesto “auto rojo” relacionado con los movimientos previos a la desaparición de la joven. Según su versión, Agostina se habría encontrado luego con otra persona, aunque hasta ahora no hay confirmaciones oficiales sobre esa hipótesis.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien mantiene un fuerte hermetismo sobre el expediente. Sin embargo, días atrás reconoció que “el epicentro de la prueba” continúa ubicado en Córdoba y confirmó que la búsqueda sigue activa con todos los recursos disponibles.

En las últimas horas también trascendió que la madre de Agostina recibió mensajes y audios inquietantes desde números desconocidos. Uno de ellos decía: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La Justicia analiza ahora si esas comunicaciones pueden aportar pistas reales o si se trató de maniobras para entorpecer la investigación.

El caso mantiene en vilo a toda Córdoba y generó una fuerte movilización social. Familiares, vecinos y organizaciones continúan difundiendo la imagen de la adolescente mientras se multiplican los pedidos para que aparezca sana y salva.