Melisa Trad, periodista especializada en seguridad internacional, es la primera sanjuanina en ser repatriada por cancillería Argentina, luego del atentado de Hámas en Israel, la situación escaló en violencia por lo que las autoridades nacionales montaron un operativo para repatriar voluntariamente a los argentinos que lo solicitaran.

En San Juan, una sola persona había solicitado la repatriación. Este domingo Melisa llegó a Buenos Aires en una operativo relámpago. En diálogo con DIARIO HUARPE comentó cómo fue su experiencia.

“Bueno, yo era un caso complejo, porque yo estaba en Palestina. Prácticamente, todos los argentinos están siendo repatriados desde Israel. Lo mío acarreaba, digamos, una logística extra y fue una razón por la que yo pedí la repatriación. A mí la visa en Israel se me acababa la semana que viene, o sea, yo tenía que salir, pero Israel ha bloqueado todos los pasos de Cisjordania. O sea, además de lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania por ahora los ha encerrado, digamos, y yo no podía salir por ningún control”, comentó. Fue gracias a la intervención del gobierno que la periodista pudo llegar al país.

“Acá hay que tener en cuenta algo, Palestina no tiene aeropuerto, o sea, hay que ir al aeropuerto de Ben Gurion, que está en Tel Aviv. Yo ese camino lo tenía que hacer, y uno, esos cruces estaban cerrados, y dos, obviamente una situación compleja de guerra, donde hay cohetes y demás”, agregó. Además aclaró que en Palestina no hay una embajada, solamente una oficina de representación, por lo que el operativo de repatriación era más complejo.

“Sinceramente, me hizo acordar mucho al momento de vacunación de Covid, que fue sentir, digo, en este momento, donde tenemos tantos candidatos, tanta gente hablando en contra del Estado, a mí, como argentina, me hace sentir muy orgullosa de tener un Estado presente, que está ahí, que no solamente me resuelve, digamos, salir de una zona en peligro, sino que, además, tiene la calidad humana de toda la gente que está trabajando”, cerró.

Vivir el conflicto en primera persona

Melisa Trad contó que este es un conflicto de más de 70 años. “Los últimos meses fueron muy tensos. Había ataques de los dos lados cada tres, cuatro días, digamos, estuvo incrementando un poco la cosa, pero nadie imaginaba que iba a llegar a esta escala, a este nivel”, cerró.

Cómo hacer para ser repatriados

Todos aquellos que deseen solicitar el pedido de repatriación, deberán enviar un mail con nombre y apellido, DNI, teléfono, lugar donde se encuentran, contacto de un familiar, condición médica (si la tuviere) y eventuales datos de interés al correo electrónico dispuesto por parte del Consulado Argentino.

A su vez, también está a disposición un número de teléfono para consultas mediante llamadas o mensajes de WhatsApp: 54 9 1140411522

Consulado General en Tel Aviv tiene disponible el teléfono de guardia de emergencias: 972 52 597 8359.