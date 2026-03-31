El ataque armado ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, reactivó el debate sobre la edad de imputabilidad en la Argentina. El autor tiene 15 años y, pese a la reciente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, no podrá ser condenado.

La razón es legal. Aunque la nueva normativa establece que los menores pueden ser imputables desde los 14 años, su aplicación aún no está vigente. La ley dispone un plazo de 180 días desde su promulgación para entrar en funcionamiento.

Como el hecho ocurrió antes de que se cumpla ese plazo, el caso se rige por la legislación actual, que fija la imputabilidad penal a partir de los 16 años. En consecuencia, el menor no puede ser sometido a un proceso penal ni recibir una condena.

El nuevo régimen prevé, en casos graves como homicidios, penas de hasta 15 años de prisión para adolescentes. Sin embargo, esa posibilidad no puede aplicarse en este caso por una cuestión temporal.

Ante este escenario, la intervención del Estado se limita a medidas de protección, asistencia y abordaje interdisciplinario. No hay instancia penal ni sanción prevista bajo el sistema vigente.

El caso expone los alcances y límites del régimen penal juvenil en la Argentina, en un contexto donde la normativa ya fue modificada, pero aún no tiene aplicación efectiva.