El fuerte descargo de Arturo Puig sobre la televisión y el teatro

Arturo Puig compartió su visión sobre el estado actual de la industria del entretenimiento en una charla profunda con Orlando Petinatti para el programa uruguayo Malos pensamientos. El actor que recientemente formó parte de El Encargado se mostró crítico con la evolución de los medios y el teatro en Argentina.

Al ser consultado por la última entrega de los premios organizados por APTRA el artista aseguró que "Antes al actor o a la actriz le daba prestigio, pero hoy mucho menos". En ese sentido recordó el triunfo de Wanda Nara quien competía en una terna junto a conductoras de renombre y de primera línea.

Uno de los puntos que más preocupa al reconocido intérprete es la velocidad con la que se construye la popularidad hoy en día gracias a la tecnología. Según su análisis "Hoy te filmás dos minutos en las redes, sos famoso y ya estás en la calle Corrientes".

Esta situación genera una incertidumbre sobre el relevo generacional en las tablas ya que para él "No va a haber gente que encabece en el teatro las obras". El problema principal radica en que muchas de estas figuras nuevas "no tienen la preparación de un actor o de una actriz".

Puig aclaró que sus palabras no nacen de un resentimiento individual sino de una mirada colectiva sobre la profesión. Al respecto afirmó que "Da bronca por un lado y por la sociedad, no porque pierdas el laburo. Vos ya estás".

El actor comparó este presente con las épocas pasadas donde el camino al éxito era diferente. Explicó que "El protagonismo se ganaba con el rating" y que a su vez "el rating te lo daba tu trayectoria, tu trabajo".

Finalmente el artista aportó una cuota de humor al relatar su propia experiencia con los galardones de la televisión nacional. Con cierta ironía comentó que "Estuve ocho veces nominado y nunca lo gané. En una de las nominaciones me ganó el Topo Gigio". Sus reflexiones marcan una clara distinción entre la solidez de una carrera construida con los años y la fama inmediata que rige la escena mediática actual.