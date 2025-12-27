La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó este 26 de diciembre de 2025 la oferta salarial presentada por el Gobierno Nacional para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, que contempla un aumento del 2 % en diciembre y un bono único de $50.000, acuerdo que sí fue aceptado por UPCN, el gremio mayoritario del sector.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la oferta como una “paritaria miserable” que “no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce” y denunció que los salarios de los estatales quedaron, en el 2025, al menos 14 puntos por debajo de la inflación, con una pérdida acumulada de poder adquisitivo que atribuye en parte a los lineamientos de política económica del Gobierno.

Aguiar también cuestionó a UPCN por haber firmado el acuerdo por debajo de la evolución de los precios y exigió explicaciones sobre “a cambio de qué” se avala una mejora salarial tan baja, calificando a ese sindicato como “socio de la motosierra” por su actitud durante las negociaciones.

Frente a este rechazo, ATE convocará a sus instancias orgánicas —plenarios y asambleas— para definir un plan de lucha, que podría incluir acciones gremiales y protestas a partir del inicio de 2026, con el objetivo de impulsar una recomposición salarial de emergencia que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El conflicto pone en evidencia la fractura entre las posiciones de los principales gremios estatales, con UPCN optando por una postura más negociadora y ATE adoptando una línea de mayor confrontación con el Ejecutivo y rechazando acuerdos que, según su visión, no compensan la inflación real.