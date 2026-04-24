Atraparon a un playero por estafa de $200 millones en una Axion

En un procedimiento realizado en el barrio Villa Don Arturo, personal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas arrestó a Ángel Emanuel Acosta. El operativo fue solicitado por el fiscal Eduardo Gallastegui tras detectarse una compleja maniobra que perjudicó a la empresa MAXFA S.A., operadora de una estación Axion en 9 de Julio, y a diversas firmas de transporte locales. El monto del perjuicio económico se estima actualmente en unos $200 millones.

El sospechoso inició su labor como playero y con el tiempo ascendió hasta convertirse en asesor comercial y encargado de cobros de los clientes más importantes. Esta función fue central para el presunto fraude, que salió a la luz cuando una firma de transporte recibió el reclamo por una deuda abultada de $85 millones. El titular de dicha empresa aseguró tener todos los pagos al día y presentó comprobantes de entregas de efectivo, cheques y transferencias realizadas directamente a Acosta.

Una auditoría posterior de la firma de combustibles descubrió que el joven utilizaba un sistema de pagos cruzados para cubrir deudas de unos clientes con dinero de otros y vendía productos por debajo del precio oficial sin rendir el dinero.

Al ser confrontado por sus superiores antes de su renuncia a mediados de marzo, el implicado argumentó que "buscaba mejorar las ventas ofreciendo precios más bajos" para intentar justificar su accionar. Tras su salida, la empresa detectó el faltante de dinero, cheques sin rendir y documentación irregular que motivó la denuncia penal.

Acosta se encuentra actualmente alojado en la Comisaría 5ta de Santa Lucía a disposición de la jueza de garantías Gloria Chicón. Las autoridades no descartan que la cifra final de la estafa continúe aumentando a medida que aparecen nuevas empresas damnificadas que figuran como deudoras a pesar de haber cancelado sus obligaciones.